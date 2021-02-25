وظائف هندسية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء).

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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