وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة مازولا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مازولا، المتخصصة بمجال إنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة مازولا:

وبينت شركة مازولا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل آلة (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، عمليات الآلات).

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مسؤول البحث والتطوير (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الغذاء، تكنولوجيا الغذاء، الكيمياء الحيوية).

التقديم على وظائف شركة مازولا:

وأوضحت شركة مازولا، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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