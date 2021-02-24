وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة أمن المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات).

– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الشبكات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب).

– مصور فوتوغرافي: شهادة البكالوريوس في تخصص التصوير الفوتوغرافي، أو ما شابه.

– محاسب (للسعوديين): شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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