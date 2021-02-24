وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة بوبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الموارد البشرية (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس عمليات المبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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