وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل جازان، والرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الصيانة (جازان).

– محاسب ثالث/ الأصول الثابتة (الرياض).

– مهندس أول/ علم المعادن (جازان).

– كيميائي/ ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل).

– مدير الخدمات الفنية (الجبيل).

– أخصائي أول العمليات المالية (ينبع).

– أخصائي أول تقنية المعلومات/ المبيعات والتوزيع (الرياض).

– أخصائي أول آلات (الجبيل).

– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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