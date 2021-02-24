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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة الكهرباء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة الكهرباء

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت الشركة للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة أبها.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل التطوير (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التطوير التنظيمي، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي هندسة النقل (الطائف): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة السعودية للكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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