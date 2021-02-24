الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

وزارة الدفاع تعلن عن #وظائف شاغرة في قوة الصواريخ الاستراتيجية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الاستراتيجية بنظام التعاقد المباشر، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس ميكاترونك.

– مهندس فضاء/ طيران.

– مهندس حراري/ تصميم نظم.

– مهندس تقنية إنتاج.

– مهندس سلامة صناعية.

– إدارة أعمال/ عامة.

– مترجم (لغة إنجليزية).

– مدرب رياضة.

– فني ميكاترونك/ تحكم.

– فني إنتاج معدني.

شروط وظائف قوة الصواريخ الإستراتيجية:

وبيّنت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) عامًا ولا يزيد عن (35) عامًا حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألّا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد) ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

– أن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة وأن يكون لائقًا طبية للعمل وأن يكون الوزن متناسبة مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة، كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

التقديم على وظائف قوة الصواريخ الإستراتيجية:

وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 رجب 1442هـ ويستمر حتى يوم السيت الموافق 22 رجب 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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