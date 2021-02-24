وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي :

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مسؤول المراسلات.

– أخصائي الاتفاقات والموائمة الاستراتيجية.

– مدير الاتفاقات والموائمة الاستراتيجية.

– مدير أول دعم الاتفاقيات.

– أخصائي أول دعم تطبيقات تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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