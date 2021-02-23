وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الخدمات الإقليمية المركزية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب الحيوي، أو الهندسة الكهربائية).

– خبير شبكات نقل الكابلات/ مشروع المترو: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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