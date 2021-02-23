وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة ساماكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال تقني ذي الصلة.

– مشرف قطع الغيار (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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