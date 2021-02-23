وظائف إدارية وصحية شاغرة في شركة بوبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أفكار العملاء والسوق (جدة).

– مدير خدمات الرعاية الصحية (جدة).

– صيدلي (عدد 20 وظيفة/ جدة).

– مدير سياسة ومراقبة الائتمان (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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