وظائف إدارية وفنية شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة القروض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مركز مراقبة الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، أو إلكترونيات الطيران)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الأصول الثابتة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مفتش طائرات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، أو إلكترونيات الطيران)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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