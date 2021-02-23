وظائف إدارية شاغرة في الجمارك السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة العامة للجمارك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة خدمات المستفيدين والدعم الفني/ العمليات التقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس قسم الخدمات التقنية للمنافذ/ العمليات التقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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