وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وتضمنت الوظائف ما يلي:

– أخصائي إدارة المخاطر (للخريجين)

– مدير نمذجة معلومات البناء

– مدير البنية التحتية للمطار

– مدير أول العمارة الداخلية

وأضافت شركة البحر الأحمر للتطوير أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).

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