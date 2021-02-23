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وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وتضمنت الوظائف ما يلي:

– أخصائي إدارة المخاطر (للخريجين)

– مدير نمذجة معلومات البناء

– مدير البنية التحتية للمطار

– مدير أول العمارة الداخلية

وأضافت شركة البحر الأحمر للتطوير أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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