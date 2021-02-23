وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة بالرياض بالمسميات التالية:

– مساعد أسنان

– محلل معلومات القوى العاملة

– أخصائي مزايا وتعويضات.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح أمام حملة الدبلوم فما فوق في تخصصات مساعد طبيب أسنان، نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلها.

وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنــا).

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