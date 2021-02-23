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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-23
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وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنــا).
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة بالرياض بالمسميات التالية:
– مساعد أسنان
– محلل معلومات القوى العاملة
– أخصائي مزايا وتعويضات.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح أمام حملة الدبلوم فما فوق في تخصصات مساعد طبيب أسنان، نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلها.
وأضافت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنــا).
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