53 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قابلة.

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أطفال حديثي الولادة (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة أطفال.

– أخصائي تمريض/ صحة عامة.

– أخصائي تمريض/ العناية المركزة (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ العمليات.

– أخصائي تمريض/ الطوارئ (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض/ الجودة وسلامة المرضى.

– أخصائي تمريض (عدد 11 وظيفة).

– طبيب استشاري جراحة عامة.

– ممرضة عناية مركزة حديثي الولادة (عدد 4 وظائف).

– ممرضة عيادات خارجية (عدد 5 وظائف).

– ممرضة عمليات (عدد وظيفتين).

– ممرضة عناية مركزة (عدد 3 وظائف).

– فني أشعة (عدد وظيفتين).

– ممرضة مسجلة (عدد 10 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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