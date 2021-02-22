وظائف فنية وإدارية شاغرة في مصفاة سامرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهربائي (للخريجين): شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية في تخصص التكنولوجيا الكهربائية.

– فني ثالث محللات (للخريجين): شهادة الدبلوم الفني في تخصص ذي الصلة.

– مراقب أول المخزون: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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