وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد مشرف خدمات النظافة (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– فني ثاني نظام الأمن (الرياض).

– استشاري مشارك/ طب الطوارئ للبالغين (الرياض).

– كبير السكرتاريين (المدينة المنورة).

– منسق وحدة الوفيات والمراضة (المدينة المنورة).

– منسق جودة إدارة البيانات (المدينة المنورة).

– منسق جودة ونوعية (المدينة المنورة).

– أخصائي تطوير الأداء (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر