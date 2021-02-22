وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل معلومات القوى العاملة.

– أخصائي مزايا وتعويضات.

– مساعد أسنان ثانٍ.

– مساعد أسنان أول.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 10 رجب 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 21 رجب 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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