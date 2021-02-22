وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مجموعة تواجد للحراسات الأمنية، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق أمني (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال.

– موظف مشتريات (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص التسويق.

– فني برودكاست (للجنسين): شهادة الدبلوم في تخصص آلات دقيقة وتحكم.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر