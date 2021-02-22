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وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، بمسمى “مُحلل الشراكة مع القطاع الحكومي” .
الشرط المطلوبة
واشترط البرنامج في المتقدمين ما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأنظمة الإدارية، تقنية البيانات والمعلومات، القانون، العلاقات العامة، العلوم الإنسانية، الإعلام، الاقتصاد، الهندسة) أو تخصص ذو صلة.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة
رابط وموعد التقديم
وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (هنا ).
وأضاف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن التقديم على الوظائف متاح حالياً وحتى الانتهاء من العدد المطلوب.
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