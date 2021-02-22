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#وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى نسما القابضة
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الخبر، ومكة المكرمة.
تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم جرافيك (للسعوديين/ الخبر).
– سائق معدات ثقيلة (مكة المكرمة).
– فني صيانة/ تكييف (مكة المكرمة).
التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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