وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المواد (الجبيل).

– أخصائي أول التخطيط (الرياض).

– مشرف ميكانيكي (الجبيل).

– مخطط صيانة/ الكهرباء والأجهزة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر