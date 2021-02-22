25 #وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للنقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للنقل:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير نقل سككي.

– خبير قياس أداء السكك الحديدية.

– خبير معايير جودة النقل بالسكك الحديدية.

– أخصائي أنظمة سلامة نقل السكك الحديدية.

– خبير تحقيق (فني) في حوادث السكك الحديدية.

– مدير إدارة النقل الجديد.

– خبير لوجستيات.

– خبير تخطيط نقل.

– خبير اقتصادي.

– مدير عام علاقات المستثمرين والمستفيدين.

– مدير عام الرقابة.

– خبير نقل بالحافلات.

– خبير تفتيش بحري (هندسة بحرية).

– خبير تفتيش بحري (كابتين ملاحة بحرية).

– خبير تحقيق (فني) حوادث بحرية.

– مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي.

– مدير إدارة التعاون الدولي.

– خبير تخطيط إستراتيجي.

– مدير عام حلول الأعمال.

– مدير عام تقنية المعلومات.

– مدير إدارة الحوكمة الرقمية.

– مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق.

– مدير عام الشؤون المالية.

– مدير إدارة العقود والمشتريات.

– مشرف وحدة تحصيل المخالفات.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الهيئة العامة للنقل

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