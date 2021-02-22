الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

#وظائف شاغرة في وزارة الحرس الوطني⁩ على بند التشغيل والصيانة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة.

وأوضحت الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أنه للتقديم على الوظائف ومعرفة الشروط يرجى زيارة الرابط التالي: هنا.

شروط وظائف الحرس الوطني:

العمر لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون لائقًا طبيًّا وأن يجتاز الكشف الطبي.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيًا بالعمل الإداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها، موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة، وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

أن يكون مسجلًا في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

مواعيد التقديم:

وأوضحت الحرس الوطني أنه يبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 16/ 07/ 1442هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/ 07/ 1442هـ الساعة 11.59 مساءً.



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