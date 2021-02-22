وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار تجاري أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

– مسؤول عمليات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وهندسة الكمبيوتر، ونظم المعلومات الحاسوبية).

التقديم على وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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