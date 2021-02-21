وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة الراشد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مسؤول السلامة (الخبر): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (السلامة، أو الصحة والسلامة).

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر