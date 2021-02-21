وظائف إدارية وهندسية شاغرة في القوات البرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك وفق مسميات الوظائف والتخصصات التالية:

– مبرمج (عدد 7 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (برمجيات الحاسب، تطوير الويب، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسبات).

– أخصائي أمن معلومات/ أمن سيبراني (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحوسبة التطبيقية مسار الأمن السيبراني، تقنية المعلومات مسار الأمن السيبراني، الشبكات والأمن، الحاسب الجنائي وأمن المعلومات، الأمن السيبراني والتحري الرقمي).

– مهندس الحاسب الآلي والشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الشبكات، هندسة الحاسب الآلي).

شروط وظائف القوات البرية:

وبيّنت الهيئة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

– جميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحًا فيها اسم الموظف- المسمى الوظيفة- بداية الخدمة ونهايتها) ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة وحسب البيان المرفق.

– جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات (يجب أن يكون موضحًا فيها اسم الموظف- المسمى الوظيفة- بداية الخبرة ونهايتها- عدد أيام العمل في الأسبوع) مرفق معها بيان مدة اشتراكات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسب البيان المرفق.

– جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها.

– أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.

– ألّا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

التقديم على وظائف القوات البرية:

وأوضحت الهيئة، أنّ على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 9 رجب 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 رجب 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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