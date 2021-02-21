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وظائف إدارية وتقنية شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
للعمل في الجوف والرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في كل من الجوف والرياض.
تفاصيل الوظائف
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
– صراف فرع الجوف Teller – Aljouf Branch
– مدير علاقات المشتريات Manager Procurement Relationship
– إداري مركز البيانات – دعم المستوى الأول Administrator Data Center First Level Support
– مسؤول أول العمليات الرقمية Senior Officer Digital Operations
– مسؤول أول السياسات والإجراءات JC1533-Senior Officer Policy and Procedures
– مدير إدارة الأداء Manager Performance Management
ومن ضمن الشروط العامة :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
– جميع الوظائف تتطلب خبرة من سنتين فأعلى
– إجادة استخدام برامج الحاسب.
وأوضح البنك السعودي الفرنسي أن التقديم على هذه الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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