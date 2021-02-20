وظائف إدارية شاغرة في الخطوط الجوية القطرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول العمليات الرقمية والتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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