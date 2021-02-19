وظائف هندسية شاغرة في شركة السيف القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة السيف القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة السيف القابضة:

وأبرزت مجموعة السيف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس المناقصات (الرياض).

– مدير مشروع (تبوك).

– مدير البيئة/ مشروع (تبوك).

التقديم على وظائف مجموعة شركة السيف القابضة:

وأوضحت مجموعة السيف القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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