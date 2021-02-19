وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للإسكان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للإسكان:

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس علاقات العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف الشركة الوطنية للإسكان:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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