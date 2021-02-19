وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة يونيليفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة يونيليفر السعودية “Unilever”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة وعدد من الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة يونيليفر السعودية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير العمليات (الرياض).

– مساعد مدير العلامة التجارية (جدة).

– مدير عام شركة (جدة).

– فني ميكانيكي (جدة).

– مسؤول الشحن (جدة).

التقديم على وظائف شركة يونيليفر السعودية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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