وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة التقييس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لمواطني ومواطنات الدول الأعضاء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التقييس:

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث أول موارد بشرية.

– باحث أول مواصفات.

– مساعد إداري مالية.

– مساعد فني مالية.

– محلل نظم/ أعمال تقني.

– فني نظم.

– مهندس أول مطابقة.

– مهندس مطابقة.

التقديم على وظائف هيئة التقييس:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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