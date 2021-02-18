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#وظائف إدارية شاغرة لدى STC

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

#وظائف إدارية شاغرة لدى STC

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات).

– خبير تقاضي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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