وظائف إدارية وصحية شاغرة بشركة تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان بالروابي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصص السكرتارية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي علاج طبيعي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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