وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، أو الفنون الجميلة).

– مساعد إدارة الأحداث/ وسائل الإعلام الجديدة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة، التسويق).

– فني تحكم (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، الإلكترونيات).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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