وظائف هندسية وإدارية شاغرة في نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ورشة (مكة المكرمة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مراقب عمال (مكة المكرمة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي بيئي/ بحري (للسعوديين/ تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (البيئة، الهندسة).

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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