الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

#وظائف شاغرة لدى شركة نادك في 4 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وشقراء، وأبها، ومحايل عسير.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك الزراعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف عرض منتجات/ تاجر (عدد 7 وظائف/ الرياض، وشقراء، وأبها، ومحايل عسير): شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مستشار قانوني (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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