وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المدفوعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة المدفوعات السعودية، التابعة للبنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأبرزت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير تطوير التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– مسؤول العمليات والإبلاغات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر