57 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– محلل جودة نوعية (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض (عدد 11 وظيفة/المدينة المنورة).

– اختصاصي سريري (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

– رئيس تمريض (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).

– مدرب سريري/ تعليم التمريض (المدينة المنورة).

– منسق تعليم شؤون التمريض (المدينة المنورة).

– منسق التمريض السريري (المدينة المنورة).

– ممرض أول (عدد 9 وظائف/ المدينة المنورة).

– كاتب جناح (عدد 13 وظيفة/ المدينة المنورة).

– مساعد رعاية مرضى (عدد 11 وظيفة/ المدينة المنورة).

– تقني تصوير الموجات فوق الصوتية (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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