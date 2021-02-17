وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض قانوني أول/ الحضانة (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ جراحة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ الطوارئ.

– ممرض قانوني أول/ جراحة نساء (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ عناية القلب المركزة.

– طبيب نائب أول/ وحدة العناية المركزة.

– أخصائي أول علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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