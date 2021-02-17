وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علم الأمراض.

– ممرض أول/ غسيل الكلى.

– أخصائي علاج جذور الأسنان.

– محلل الخدمات المالية للمرضى.

– خبير إدارة مخاطر الرعاية الصحية.

– طبيب عام.

– فني صيدلة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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