وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي الحسابات.

– تنفيذي أول تطوير الأعمال.

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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