وظائف هندسية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع المطارات في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس تكاليف: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو شهادة الماجستير في تخصص إدارة الإنشاءات.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر