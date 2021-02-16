وظائف إدارية شاغرة في شركة بوبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اختبار الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير التسويق التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول هندسة مركز البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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