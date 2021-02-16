وظائف إدارية شاغرة في شركة الكفاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة الإمدادات.

– أخصائي التواصل: شهادة البكالوريوس في تخصص التواصل، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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