الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة عِلم

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور أعمال أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مستشار تقني: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مستشار تقني: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر.

– محلل أول ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في مجال متعلق بتقنية المعلومات.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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