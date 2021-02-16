وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف حماية المستهلك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة نظم ومعلومات، إدارة سلاسل الإمداد، القانون)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول التخطيط الأمني: شهادة البكالوريوس في المجال الأمني، أو التقني، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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