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وظائف شاغرة في شركة التعدين العربية معادن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

وظائف شاغرة في شركة التعدين العربية معادن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن” عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة الثانوية فما فوق.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة بمسميات، رئيس قسم المبيعات الإقليمية، ومراقب الوثائق، وذلك لحملة الثانوية العامة، ودرجة بكالوريوس في تخصص (تسويق، إدارة أعمال، اقتصاد، هندسة صناعية كيميائية) أو ما يعادلها.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : (رئيس قسم المبيعات الإقليمية من هنـا، مراقب الوثائق من هنـا).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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