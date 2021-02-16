وظائف شاغرة في شركة التعدين العربية معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة الثانوية فما فوق.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة بمسميات، رئيس قسم المبيعات الإقليمية، ومراقب الوثائق، وذلك لحملة الثانوية العامة، ودرجة بكالوريوس في تخصص (تسويق، إدارة أعمال، اقتصاد، هندسة صناعية كيميائية) أو ما يعادلها.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : (رئيس قسم المبيعات الإقليمية من هنـا، مراقب الوثائق من هنـا).

شارك الخبر